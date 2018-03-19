KUALA LUMPUR (AA) – Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği "Uluslararası Şerif Muhiddin Targan Ud Festivali" büyük ilgi gördü.YEE, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da ilk kez düzenlenen "Uluslararası Şerif Muhiddin Targan Ud Festivali"ne ev sahipliği yaptı.Dünyaca ünlü ud ve çello virtüözü Şerif Muhiddin Targan’ın adının verildiği festivalde, ud sanatçısı Osman Nuri Özpekel, Şerif Muhiddin Targan’a ait olan ve Safiye Ayla tarafından kendisine emanet edilen tarihi udla performans sergiledi.Malezya ve Türkiye arasında kültürel ilişkileri artırılması hedeflenen festivalde, Türkiye, Malezya, Singapur, Endonezya, Japonya, Burnei ve Tayland’dan sanatçılar ve akademisyenler atölye çalışması, usta öğreticiliği ve akademik sunumlar yaptı.Festivalde ayrıca Malezya müzelerinde bulunan udlar sergilendi.Etkinliğe katılan Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Doç. Dr. Merve Safa Kavakcı bir konuşma yaptı.Müziğin barış mesajı taşıyabileceğine değinen Kavakcı, “Bu organizasyon Türkiye ve Malezya arasındaki iş birliğini, bilhassa kültürel alışveriş sahasında artıracaktır. Bu festival yalnızca tarihi ve İslami açıdan önemli bir figür ile ilgili olması açısından değil, aynı zamanda müziğin küresel barış mesajı ile insanlığı nasıl birleştirebileceği açısından da önemlidir.” dedi.

Kavakcı, Targan’ın uddaki ustalığını, doğu ve batıyı birleştirmek için sergilediğini vurgulayarak, sanatçının yaşadığı dönemde toplum ve kültürü bir araya getirdiğini ifade etti.

Kuala Lumpur YEE Müdürü Dr. Ömer Altun da AA’ya yaptığı açıklamada, ilk kez düzenlenen bu festivale ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Festival için birçok ülkeden gelen ud sanatçıları sunumlar yaparak tecrübelerini paylaştı, ayrıca katılımcılar için sanatlarını icra ederek performans sergilediler. Festivalin Mehmet Akif Ersoy’un da çok yakın arkadaşı olan Şerif Muhiddin Targan’ı anlamak için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.