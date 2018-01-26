Malezya’da Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısı için hacet namazı

KUALA LUMPUR (AA)- Malezyalı Müslümanlar Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı olması için hacet namazı kılarak dua etti.

Başkent Kuala Lumpur'daki Hacı Tabung Camisi'nde kılınan akşam namazının ardındanSuriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan harekatı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının başarılı olması için hacet namazı kılındı.

Namazın ardından Türk askerlerinin sağ salim dönmeleri ve Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı olması için topluca dualar edildi.

Harekatta şehit düşen askerler için de ayrıca dualar okundu.

Hacet namazına katılan Malezya'da yaşayan Türklerden Hakan Akçalı, "Bugün burada askerlerimizin Zeytin Dalı Harekatını sağ salim başarılı bir şekilde tamamlaması için hacet namazı kıldık. Namaza Malezyalı kardeşlerimiz de ilgi gösterdi. Malezya halkı bu konuda gerçekten Türkiye'nin arkasında duruyor ve bizi destekliyor.” dedi.

(AA)