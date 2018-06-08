Malezya'daki 1MDB soruşturması

Malezya Başbakanı Mahahtir Muhammed, eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" adlı soruşturmada "kilit isim" olarak aranan Low Taek Jho'nun yerini bildiklerini ancak henüz ele geçiremediklerini söyledi.

The Star gazetesindeki haberde, Mahathir, 1MDB yatırım şirketine bağlı "SRC International" adlı yatırım şirketinin başkanı Low'u tutuklamak istediklerini belirterek, "Kendisi şu an Malezya'da değil. Onun nerede olduğunu biliyoruz ancak şartlar oluşmadığı için henüz ele geçiremedik." dedi.

Malezya yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) dün Low için yakalama kararı çıkardıklarını duyurmuştu.

Aynı gün içince Low, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, 1MDB soruşturması kapsamında ifadesine başvurmak üzere arandığı bilgisinin kendisine yeni ulaştığını vurgulayarak, MACC ile iş birliği yapacağını ve her türlü yardıma hazır olduğunu bildirmişti.

Necip ile yakınlığıyla tanınan Low, 1MDB yatırım şirketinde yapıldığı iddia edilen yolsuzlukların tüm detaylarını bilen "kilit isim" olarak gösteriliyor.