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Malezya'daki 1MDB soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 17:42 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 1MDB soruşturmasında kilit isim olarak aranan Low Taek Jho'nun yerini bildiklerini açıkladı

Malezya Başbakanı Mahahtir Muhammed, eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" adlı soruşturmada "kilit isim" olarak aranan Low Taek Jho'nun yerini bildiklerini ancak henüz ele geçiremediklerini söyledi.

The Star gazetesindeki haberde, Mahathir, 1MDB yatırım şirketine bağlı "SRC International" adlı yatırım şirketinin başkanı Low'u tutuklamak istediklerini belirterek, "Kendisi şu an Malezya'da değil. Onun nerede olduğunu biliyoruz ancak şartlar oluşmadığı için henüz ele geçiremedik." dedi.

Malezya yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) dün Low için yakalama kararı çıkardıklarını duyurmuştu.

Aynı gün içince Low, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, 1MDB soruşturması kapsamında ifadesine başvurmak üzere arandığı bilgisinin kendisine yeni ulaştığını vurgulayarak, MACC ile iş birliği yapacağını ve her türlü yardıma hazır olduğunu bildirmişti.

Necip ile yakınlığıyla tanınan Low, 1MDB yatırım şirketinde yapıldığı iddia edilen yolsuzlukların tüm detaylarını bilen "kilit isim" olarak gösteriliyor.

Necip'in 1MDB'de gerçekleştirilen yolsuzluklarla elde edilen mal varlığını Low'un üstüne yaptığı iddia ediliyor.

ABD istihbaratının bilgileriyle şubat ayında Endonezya'nın turistik adası Bali'de, Low'a ait 250 milyon ABD doları değerindeki süper lüks yata el konulmuştu. Yatın, 1MDB şirketinde yapılan yolsuzluklarla bağlantılı olduğu iddia edilmişti.

Malezya İçişleri Bakanı Tan Sri Muhyiddin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, halkın Low'un neden tutuklanmadığı konusunda sorular sorduğunu kaydederek, "Bunun için zaman ve yeterli bilgilere ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullanmıştı.

Low'un yanısıra SRC International şirketinin direktörü Osman Arif Kamil'in de arandığı bildirilmişti.
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- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon dolarının Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.

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Malezya 1MDB yolsuzluk soruşturması Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed

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