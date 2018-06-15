Malezya'daki 1MDB soruşturması

Malezya Ekonomi Bakanı Lim Guan Eng, "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturmasındaki problemlerden tamamen eski Başbakan Necip Rezak'ın sorumlu olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Channel News Asia'daki habere göre, Malezya Ekonomi Bakanı Lim, 1MDB soruşturmasında yapılan para transferlerinin eski Başbakan Necip'in haberi olmadan yapılamayacağını öne sürerek, "1MDB soruşturmasındaki problemlerden tamamen Necip'in sorumlu olduğunu düşünüyorum. En kısa sürede bu soruşturmanın açıklığa kavuşarak, ülkenin geleceğiyle ilgili çalışmalarımıza başlamak istiyoruz." diye konuştu.
Necip yönetiminin adının karıştığı başka büyük bir skandal daha bulunduğunu iddia eden Lim, yakın zamanda gelişmeleri duyuracaklarını söyledi.
- 1MDB yolsuzluk suçlamaları
"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.
Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.
Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.
Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.
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