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Malezya'daki 1MDB soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 23:25 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Necip Rezak'ın yardımcısı olduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı

Malezya tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın mali işler yardımcısı olduğu öne sürülen bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Bernama Haber Ajansında yer alan habere göre, Necip'in adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd" (1MDB) yolsuzluk soruşturmasında ilk tutuklamanın gerçekleştiği belirtildi.

İsmi açıklanmayan ve "Datuk" takma adıyla bilinen kişinin bir haftadır sorgulandığı ve Necip'in mali işler yardımcısı olduğu iddia edildi.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB isimli yatırım şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar, Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon doların, Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.

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Malezya 1MDB yolsuzluk soruşturması eski malezya başbakanı necip rezak

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