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Malezya'daki 1MDB soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Necip Rezak'ın bağlantısı olduğu mülklerde yapılan aramalarda ele geçirilen nakit para, mücevher ve lüks eşyaların değerinin 224 ila 273 milyon dolar olduğu belirtildi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın da adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen nakit para, mücevher ve lüks eşyaların değerinin 224 ila 273 milyon dolar olduğu bildirildi.

Malezya'da Ticari Suçları Araştırma Bürosu Amiri Amar Singh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eski Başbakan Necip ve eşinin sorgulanmak üzere çağrılacağını kaydetti.

Amar Singh, soruşturma çerçevesinde Necip'in de bağlantılı olduğu 6 mülke düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen nakit para, mücevher ve lüks çantalarının değerinin 224 ila 273 milyon dolar olduğunu söyledi.

Malezya'nın ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıl iktidarda kalan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğuyla suçlanmıştı.

"1MDB" soruşturmasındaki belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar, Necip'in kendisini aklaması gerektiğini savunarak günlerce sokaklarda başbakan aleyhinde gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı. Necip de paranın bağış olarak geldiğini söyleyerek, bunun iktidar partisinin organizasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise paranın 1MDB adlı yatırım şirketinden geldiğini, siyasi destek sağlamak ve Necip Rezak'ın kişisel ihtiyaçları için kullanıldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine parti içindeki muhaliflerin ve soruşturmayı yürüten başsavcının görevine son verilmişti.

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