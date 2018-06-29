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Malezya'daki 1MDB soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 12:42 | Son Güncelleme

Malezya Maliye Bakanı Lim Guan Eng, yolsuzluk soruşturmasında el konulan lüks eşyaların satılacağını açıkladı

PUTRAJAYA (AA) - Malezya'nın Maliye Bakanı Lim Guan Eng, eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" yolsuzluk soruşturmasında el konulan pırlanta kolye, taç, özel tasarım el çantalarından oluşan mücevher ve lüks eşyaların satılacağını söyledi.

Lim, Necip ve akrabalarının evlerinde el konulan herşeyi paraya çevirmeye çalışacaklarını belirterek, bu miktarın, 1MDB devlet yatırım şirketinden çalındığı düşünülen yaklaşık 12.4 milyar dolar ile karşılaştırılamayacak kadar az olduğunu kaydetti.

Polis, geçen ayki seçim yenilgisinden sonra Necip'in evlerinde arama yaparak, 12 bin adet takı, 567 el çantası, 423 saat ve 234 güneş gözlüğüne el koymuş, bunların değerinin 224 ila 273 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak, açıklanan değerin siyasi intikam amacıyla çarpıtıldığını savunmuştu.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.

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