Malezya'daki 1MDB soruşturması

Malezya'nın eski Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi, "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında sorgulandı.
Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), bugün Ahmet'i eski Başbakan Necip Rezak'ın da adının geçtiği 1MDB soruşturması kapsamında sorguyla aldı.
Sorgusu tamamlanan Ahmet, MACC binasından çıkarken gazetecilere gülümsedi.
Ahmet, 2 gün önce Necip Rezak'ın daha önce genel başkanlığını yaptığı Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) genel başkanı olarak seçilmişti.
MACC, 1MDB soruşturması kapsamında UMNO üyeleri başta olmak üzere 900'den fazla kişinin banka hesabı dondurmuştu.
Ülke tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturması olarak nitelendirilen 1MDB'de adı geçen Necip'in evlerinde arama yapılmış, ele geçirilen nakit para, mücevher ve lüks çantaların değerinin 224 ila 273 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.
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- 1MDB yolsuzluk suçlamaları
"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.
Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.
Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların, Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.
Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.
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