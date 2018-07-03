Malezya'daki 1MDB soruşturması

Malezya'nın eski Merkez Bankası Başkanı Zeti Akhtar Aziz, "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Necip Rezak'ın, 'başbakanlığı döneminde banka hesaplarında bir yolsuzluk olmadığı' şeklinde bir açıklama talep ettiğini söyledi.

Free Malaysia Today internet sitesinde yer alan habere göre, Zeti, eski Başbakan Necip'in 1MDB yolsuzluk soruşturması kapsamında bugün gözaltına alınması hakkında konuştu.

Necip'in 2015 yılında kendisini makamına çağırdığını belirten Zeti, "Necip, başbakanlığı döneminde beni makamına çağırarak, banka hesaplarında bir yolsuzluk olmadığını açıklamamı istedi. Ben de konu ile ilgili bir bilgim olmadığı için, böyle bir açıklama yapamayacağımı söyledim." dedi.

Zeti, o dönemde bir bakandan da aynı şekilde bir talep aldığını sözlerine ekledi.

Polis, geçen hafta Necip'in evlerinde el konulan 12 bin adet takı, 567 el çantası, 423 saat ve 234 güneş gözlüğünün değerinin 224 ila 273 milyon dolar olduğu açıklamıştı.

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak, bugün Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) ekipleri tarafından evinde gözaltına alınmıştı.