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Malezya'daki 1MDB soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 18:38 | Son Güncelleme

Eski Merkez Bankası Başkanı Zeti Akhtar Aziz, Necip'in kendisinden lehine açıklama yapmasını talep ettiğini söyledi

Malezya'nın eski Merkez Bankası Başkanı Zeti Akhtar Aziz, "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Necip Rezak'ın, 'başbakanlığı döneminde banka hesaplarında bir yolsuzluk olmadığı' şeklinde bir açıklama talep ettiğini söyledi.

Free Malaysia Today internet sitesinde yer alan habere göre, Zeti, eski Başbakan Necip'in 1MDB yolsuzluk soruşturması kapsamında bugün gözaltına alınması hakkında konuştu.

Necip'in 2015 yılında kendisini makamına çağırdığını belirten Zeti, "Necip, başbakanlığı döneminde beni makamına çağırarak, banka hesaplarında bir yolsuzluk olmadığını açıklamamı istedi. Ben de konu ile ilgili bir bilgim olmadığı için, böyle bir açıklama yapamayacağımı söyledim." dedi.

Zeti, o dönemde bir bakandan da aynı şekilde bir talep aldığını sözlerine ekledi.

Polis, geçen hafta Necip'in evlerinde el konulan 12 bin adet takı, 567 el çantası, 423 saat ve 234 güneş gözlüğünün değerinin 224 ila 273 milyon dolar olduğu açıklamıştı.

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak, bugün Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) ekipleri tarafından evinde gözaltına alınmıştı.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.

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