Malezya'daki 1MDB soruşturması

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) Başkomiseri Şükri Abdull, "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" adlı yatırım şirketinden çalınan paraların devlete geri dönmesi gerektiğini bildirdi.

Channel News Asia internet sitesinde yer alan habere göre, Şükri Abdull, eski Başbakan Necip Rezak'ın daha önce genel başkanlığını yaptığı Birleşik Malay Ulusal Partisi (UMNO) üyeleri başta olmak üzere, 900'den fazla kişinin banka hesabının dondurulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

1MDB yatırım şirketinden çalınan paraların devlete ait olduğunu belirten Şükri Abdull, "Banka hesapları dondurulan kişiler komisyona gelerek, paraları iade etmeli. Aksi takdirde yasal yaptırımlarla yüzleşmeyi göze almalılar. 1MDB'den çalınan paralar devlete geri dönmeli." ifadelerini kullandı.

Şükri Abdull, hesabı dondurulanların bir hukuk mücadelesi başlatması durumunda, kendilerinin de somut kanıtlara sahip olduğunu vurgulayarak, "Soruşturmada ABD, İsviçre ve Singapur ile ortak hareket ediyoruz. Şu ana kadar dondurulan hesaplarda yaklaşık 250 milyon dolar bulunuyor. Soruşturma sürecinde başka banka hesaplarını da dondurabiliriz." dedi.