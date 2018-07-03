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Malezya'daki 1MDB soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 20:33 | Son Güncelleme

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkomiseri Şükri Abdull: - "Banka hesapları dondurulanlar komisyona gelerek, paraları iade etmeli. Aksi takdirde yasal yaptırımlarla yüzleşmeyi göze almalılar. 1MDB'den çalınan paralar devlete geri dönmeli"

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) Başkomiseri Şükri Abdull, "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" adlı yatırım şirketinden çalınan paraların devlete geri dönmesi gerektiğini bildirdi.

Channel News Asia internet sitesinde yer alan habere göre, Şükri Abdull, eski Başbakan Necip Rezak'ın daha önce genel başkanlığını yaptığı Birleşik Malay Ulusal Partisi (UMNO) üyeleri başta olmak üzere, 900'den fazla kişinin banka hesabının dondurulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

1MDB yatırım şirketinden çalınan paraların devlete ait olduğunu belirten Şükri Abdull, "Banka hesapları dondurulan kişiler komisyona gelerek, paraları iade etmeli. Aksi takdirde yasal yaptırımlarla yüzleşmeyi göze almalılar. 1MDB'den çalınan paralar devlete geri dönmeli." ifadelerini kullandı.

Şükri Abdull, hesabı dondurulanların bir hukuk mücadelesi başlatması durumunda, kendilerinin de somut kanıtlara sahip olduğunu vurgulayarak, "Soruşturmada ABD, İsviçre ve Singapur ile ortak hareket ediyoruz. Şu ana kadar dondurulan hesaplarda yaklaşık 250 milyon dolar bulunuyor. Soruşturma sürecinde başka banka hesaplarını da dondurabiliriz." dedi.

Öte yandan Necip Rezak, bugün MACC tarafından evinde gözaltına alınmıştı.

MACC, üç gün önce de UMNO üyeleri de dahil 900'den fazla kişinin banka hesabı dondurmuştu.

Polis, geçen hafta Necip Rezak'ın evlerinde el konulan 12 bin adet takı, 567 el çantası, 423 saat ve 234 güneş gözlüğünün değerinin 224 ila 273 milyon dolar olduğu açıklamıştı.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

1MDB soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB yatırım şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi Hükümeti'nin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak'ın mayısta yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.

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