Malezya'daki 1MDB soruşturması

Malezya'da "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Başbakan Necip Rezak, "Bu mahkeme süreci, tüm suçlama ve iftiralardan temizlenmem için çok iyi bir şans." dedi.

1MDB soruşturması çerçevesinde hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarıyla bugün başkent Kuala Lumpur'da hakim karşısına çıkan 64 yaşındaki Necip, ilk duruşmanın ardından basına yaptığı açıklamada, kendine güveninin tam olduğunu söyledi.

Necip, dün gece gözaltına alındıktan sonra Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunca (MACC) iyi ağırlandığını belirterek, "Bu mahkeme süreci, tüm suçlama ve iftiralardan temizlenmem için çok iyi bir şans." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, eski Başbakan Necip'in 1 milyon ringitlik (1,15 milyon lira) kefaletle serbest bırakılmasına hükmederken, duruşmayı gelecek yıl 18 Şubat'a erteledi. Mahkeme, Necip'in diplomatik pasaportlarını teslim etmesine karar verdi.

Necip'in hakkındaki suçlamaların 20 yıl hapis cezasına karşılık geldiği ifade ediliyor.