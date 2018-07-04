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Malezya'daki 1MDB soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 21:40 | Son Güncelleme

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak: "Bu mahkeme süreci, tüm suçlama ve iftiralardan temizlenmem için çok iyi bir şans"

Malezya'da "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Başbakan Necip Rezak, "Bu mahkeme süreci, tüm suçlama ve iftiralardan temizlenmem için çok iyi bir şans." dedi.

1MDB soruşturması çerçevesinde hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarıyla bugün başkent Kuala Lumpur'da hakim karşısına çıkan 64 yaşındaki Necip, ilk duruşmanın ardından basına yaptığı açıklamada, kendine güveninin tam olduğunu söyledi.

Necip, dün gece gözaltına alındıktan sonra Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunca (MACC) iyi ağırlandığını belirterek, "Bu mahkeme süreci, tüm suçlama ve iftiralardan temizlenmem için çok iyi bir şans." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, eski Başbakan Necip'in 1 milyon ringitlik (1,15 milyon lira) kefaletle serbest bırakılmasına hükmederken, duruşmayı gelecek yıl 18 Şubat'a erteledi. Mahkeme, Necip'in diplomatik pasaportlarını teslim etmesine karar verdi.

Necip'in hakkındaki suçlamaların 20 yıl hapis cezasına karşılık geldiği ifade ediliyor.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) tarafından dün gözaltına alınan Necip'in sesli mesajını içeren bir video sosyal medyada paylaşılmıştı. Videoda, MACC tarafından kendisine yapılan suçlamaların gerçek dışı olduğunu belirten Necip, "Mükemmel değilim, ben bir insanım. Bana ve aileme yapılan suçlamalar gerçeği yansıtmıyor. MACC'in elinde somut kanıtlar bulunmuyor." ifadesini kullanmıştı.

Polis, Necip'in evlerinde el konulan 12 bin takı, 567 el çantası, 423 saat ve 234 güneş gözlüğünün değerinin 224 ile 273 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.

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- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

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Malezya 1MDB yolsuzluk soruşturması eski başbakan Necip Rezak

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