Malezya'daki Moğolistanlı Shaariibuu cinayeti

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın koruması tarafından öldürülen Moğolistanlı mankenin babası Seteve Shaariibuu, yarın Başbakan Mahathir Muhammed ile görüşeceğini söyledi.

Yerel kaynaklarda çıkan haberlere göre Shaariibuu, Başbakan ile görüşmek için gittiği Malezya'da düzenlediği basın toplantısında "Mahathir'in beni kabul edeceğini hiç düşünmemiştim. Onun bu konuyu aydınlatmak için çaba gösterdiğine eminim. Yeni hükümetin adaletli şekilde kızımın cinayet dosyasını tekrar açıp aydınlatacağını ümit ediyorum." dedi.

Mahathir, 2005'te Necip'in çevirmenliğini yapan 28 yaşındaki Moğolistanlı manken Altantuya Shaariibuu'nu öldürmekten suçlu bulunan Necip'in koruması Sirul Azhar Umar'ın Avustralya'dan iadesi için yeniden adım atmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Mahathir, soruşturmanın aydınlanması açısından eski koruma hakkındaki idam kararını kaldırılabileceklerini ve ölüm cezasının hapis cezasına dönüştürülebileceğini belirtmişti.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga, Malezya Başbakanı Mahathir'e, eski Başbakan Necip'in de adının geçtiği dava dosyasının tekrar açılması için çağrıda bulunmuştu.