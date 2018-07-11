Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho'nin, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı bildirildi.

Malezya Emniyet Genel Müdürü Muhammed Fuzi Harun, Makaulu yetkililerin 2 gün önce Low'un özel yönetim bölgesinden kaçtığı bilgisini verdiğini ve Low'un nereye gittiğinin bilinmediğini söyledi.

Interpol, Malezya'nın talebi üzerine Low hakkında tutukla emri çıkarmıştı.

Eski Başbakan Necip Rezak, "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

