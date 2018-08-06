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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 21:09 | Son Güncelleme

Endonezya, yolsuzluk soruşturması kapsamında el koyduğu 250 milyon dolar değerindeki lüks yatı Malezya'ya gönderdi

Endonezya, Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlandığı yolsuzluk soruşturması kapsamında ülkesinde el koyduğu lüks yatı Malezya'ya gönderdi.

Başbakan Mahathir Muhammed sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, lüks yatı Malezya'ya iade etme kararı alan Endonezya hükümetine teşekkür etti.

Mahathir, lüks yatın, yolsuzlukla elde edilmediğinin kanıtlanması durumunda geri verilebileceğini kaydetti.

Söz konusu yatın değerinin yaklaşık 250 milyon dolar olduğu ve 48 saat içinde Malezya'ya ulaşacağı bildirildi.

Endonezyalı yetkililer, geçen şubat ayında ABD'nin talebi üzerine, "1MDB" yolsuzluk soruşturması kapsamında söz konusu yata el koymuştu.

Mahathir, mayıs ayında kazandığı seçimlerden sonra ülkede yolsuzlukla çalınan paralara el konulacağını ve devlet hazinesine aktarılacağını açıklamıştı.

Malezya'da "1Malaysia Development Bhd" (1MDB) soruşturması kapsamında geçen ay gözaltına alınan eski Başbakan Necip Rezak çıkarıldığı mahkemece, 1 milyon ringitlik (1,15 milyon lira) kefaletle serbest bırakılmıştı. Necip hakkındaki bir sonraki duruşma, gelecek yıl 18 Şubat'a ertelenmişti.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

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