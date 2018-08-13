Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Endonezya'da geçen şubat ayında ABD'nin talebi üzerine, "1MDB" yolsuzluk soruşturması kapsamında Bali adasında 250 milyon dolar değerindeki bir lüks yata el koymuş, yatı geçen hafta Malezya'ya göndermişti.

Malezya hükümetinden yapılan açıklamada, uçağın Malezya'ya getirilmesi için Singapurlu yetkililerle çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Singapur'da bulunan ve yaklaşık 35 milyon dolar değerindeki özel uçağın 1MDB şirketindeki paralarla alındığı iddia edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, eski Başbakan Necip Rezak'ın kamuya ait "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yatırım fonundaki varlıkları zimmetine geçirmesi ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında aranan ve ülkeden kaçan iş adamı Low'a ait özel uçağa el konuldu.

Malezya'da "1Malaysia Development Bhd" (1MDB) soruşturması kapsamında geçen ay gözaltına alınan Necip çıkarıldığı mahkemece, 1 milyon ringitlik (1,15 milyon lira) kefaletle serbest bırakılmıştı. Necip hakkındaki bir sonraki duruşma, gelecek yıl 18 Şubat'a ertelenmişti.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

