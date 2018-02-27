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Malezya’dan ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:35 | Son Güncelleme

Malezya Dışişleri Bakanlığı: - “ABD’nin Kudüs kararı Filistin-İsrail arasındaki çözüm çabalarını baltalayacak”

ANKARA (AA) – Malezya hükümeti, ABD yönetiminin, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma planından kaygı duyuyor.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini 14 Mayıs’ta Kudüs’e taşıma planının kaygı verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, “ABD’nin Kudüs kararı, Filistin-İsrail arasındaki çözüm çabalarını baltalayacak ve daha da tehlikeye atacaktır. Malezya her zaman iki devletin arasındaki meselelerin çözülmesini desteklemektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Malezya’nın adaletli ve kalıcı bir çözüm için diğer ülkelerle ortak hareket edeceği vurgulandı.

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