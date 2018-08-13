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Malezya'dan Çin'le imzalanan büyük projeleri rafa kaldırma planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 11:38 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Çin ile daha önce imzalanan büyük projelerin iptal edilmesini istiyor

PUTRAJAYA (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, eski Başbakan Necip Rezak tarafından imzalanan Çin destekli altyapı projelerini rafa kaldırmayı hedeflediğini açıkladı.

Mahathir, Associated Press'e verdiği röportajda, Çin ile iyi ilişkileri sürdürmek istediğini ifade ederek eğer mümkünse Çin ile daha önce imzalanan enerji boru hattı ve 688 kilometre uzunluğundaki Doğu Kıyısı Demiryolu projelerini rafa kaldırmayı arzuladığını söyledi.

Mahathir, "Bu projelere ihtiyacımız yok. Bu projelerin uygulanabilir olduğunu düşünmüyoruz. Eğer yapabilirsek, bu projeleri iptal etmeyi istiyoruz." açıklamasında bulundu.

- "Toplu katliam uygar ülkelerin yapacağı şey değil"

Röportajda Arakanlı Müslümanların durumuna da değinen Mahathir, Myanmar'da Müslümanlara yapılanların kesinlikle "adil" olmadığını ifade etti. Mahathir, "Orada o insanlara yapılanlar adil değil. İnsanları öldürmek, toplu katliam medeni ülkelerin yapacağı şeyler değil." dedi.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin zulme son vermedeki başarısızlığıyla ilgili hayal kırıklığına uğradığını belirten Mahathir, bu konunun adalet ve insan haklarıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı düzenlenen ve etnik temizlik boyutuna ulaşan saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetmiş, 700 bin kişi Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.

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çin Malezya Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed proje

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