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Malezya'dan Güney Çin Denizi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 21:45 | Son Güncelleme

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfuddin Abdullah: - "(Güney Çin Denizi'nde) Herhangi bir ihlalin gerçekleşmesi durumunda, Malezya donanmasına ait savaş gemileri de bölgeye gönderilir"

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfuddin Abdullah, Güney Çin Denizi'nde herhangi bir ihlalin gerçekleşmesi durumunda ülkesinin gemilerinin bölgeye gönderileceğini söyledi.

"Free Malaysia Today" gazetesindeki habere göre, Seyfuddin, Güney Çin Denizi'ndeki savaş gemilerinin bölgedeki tansiyonu arttırdığını kaydetti.

Güney Çin Denizi'ndeki savaş gemilerinin çekilmesi gerektiğini belirten Seyfuddin, "Başbakan Mahathir Muhammed, Güney Çin Denizi'ndeki savaş gemilerinin gerilimi arttırdığı ve geri çekilmeleri yönündeki uyarılarıyla, Malezya'nın bölgedeki haklarını savunmak için daha kararlı ve ciddi olacağının sinyalini veriyor." dedi.

Malezya'nın diğer ülkelerin Güney Çin Denizi'nde savaş gemisi bulundurmasını engelleyemeceğini vurgulayan Seyfuddin, "Herhangi bir ihlalin gerçekleşmesi durumunda, Malezya donanmasına ait savaş gemileri de bölgeye gönderilir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Mahathir, ay başında yaptığı açıklamada, ABD ve Çin savaş gemilerinin Malezya sularından geçebileceğini belirterek, "Savaş gemileri sularımızdan geçebilir ancak Çin ve ABD savaş gemileri, güç gösterisi yapmak için Güney Çin Denizi'nde kalmamalı." ifadelerini kullanmıştı.

Mahathir, Malezya'nın Güney Çin Denizi'nde hak iddia edenlerin yuvarlak masa etrafında toplanmasını ve adil görüşme yapılmasını desteklediğini söylemişti.

- Güney Çin Denizi

Kıyı ülkelerini egemenlik tartışmaları nedeniyle karşı karşıya getiren uluslararası sularda Çin ile Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.

Bölgede kendi öz savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını iddia eden ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) Adası'nda da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çundao olarak adlandırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya çin Güney Çin Denizi

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