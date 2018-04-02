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Malezya'dan İsrail'e kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:04 | Son Güncelleme

Malezya'dan İsrail'e kınama

Malezya, İsrail askerlerinin, Gazze-İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenlenen gösterilere yaptığı müdahalelerine karşı uluslar arası kuruluşları hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçmeye çağırdı.

Malezya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenlenen gösterilere yapılan dengesiz müdahalelerinden dolayı İsrail şiddetle kınandı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin müdahelelerinden daha fazla Filistinlinin hayatını kaybetmemesi için uluslar arası kuruluşlara, hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçecek adımlar atması çağrısı yapıldı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barış yanlısı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin, ilk günden beri eylemlere yönelik müdahaleleri sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Malezya "Büyük Dönüş" yürüyüşü

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