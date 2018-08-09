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Malezya'dan savaşları engellemek için karşılıklı anlayış çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 19:01 | Son Güncelleme

Malezya'dan savaşları engellemek için karşılıklı anlayış çağrısı

BEPPU (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Japonya'ya yaptığı ziyaret sırasında, savaşları önlemek için daha fazla karşılıklı anlayış çağrısında bulundu.

Mahathir, Japonya'nın Ritsumeikan Asya Pasifik Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, terörü ortadan kaldırmak için iyi bir savunmadan daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Teröre karşı yalnızca savaşmanın teröre son vermeyeceğine inanıyorum." dedi.

Karşılıklı anlayışın, çatışmaları, şiddetten başka yollarla çözmek için fırsatlar sağlayacağını söyleyen Mahathir, "Farklı ülkeler arasında iyi ilişkiler kuracaksak, birbirimizi tanımalıyız." diye konuştu.

Üniversite tarafından kendisine fahri doktora unvanı verilen Mahathir, ayrıca, savaş ve terörü engellemenin bir yolu olarak gençler arasında daha fazla uluslararası değişim çağrısı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed Ritsumeikan Asya Pasifik Üniversitesi

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