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Malezyalı siyasetçi Enver İbrahim'den Avustralya'ya eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

Enver İbrahim: - "Necip Rezak'ın adının geçtiği birçok suçta Avustralya karmaşık politikalar izledi"

Malezya'da eski muhalefet lideri Enver İbrahim, Avustralya'nın eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı suçlarda karmaşık politikalar izlediğini söyledi.

Free Malaysia Today'de yer alan habere göre, Mahathir Muhammed'in başbakanlığı devretmesi beklenen Enver, 2005'te Necip'in çevirmenliğini yapan 28 yaşındaki Moğolistanlı Altantuya Shaariibuu'nun öldürülmesinde bir numaralı şüpheli olan Necip'in koruması Sirul Azhar Umar'ın hala Avustralya'da tutulduğunu ve Malezya'ya iade edilmediğini anımsattı.

Eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı suçlarda karmaşık politikalar izleyen Avustralya'nın bu durumu düzeltmek için elinden geleni yapması gerektiğini söyleyen Enver, bunun Sirul'un Malezya'ya iade edilmesi olabileceğini vurguladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop da Enver'in açıklamalarına karşılık "Necip Rezak'ın döneminde Malezya ile ikili ilişkilerimizin pozitif olması iki ülkenin menfaatleri doğrultusunda kararlar almamıza yardımcı oldu. Aynı durumun yeni dönemde de sürmesini temenni ediyoruz. Başka ülkelerin siyasi işlerine karışmadığımız gibi onların da bizim siyasi işlerimize karışmamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e dava dosyasının tekrar açılması için çağrıda bulunmuştu. Mahathir liderliğindeki yeni hükümet de Sirul'u Malezya'ya getirerek dava dosyasını tekrar açmayı planlıyor.

- Moğolistanlı Shaariibuu cinayeti

2005'te Necip Rezak’ın çevirmenliğini yapan ve başbakanla ilişkisi olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Moğolistan vatandaşı model Altantuya Shaariibuu, kaçırıldıktan sonra vurularak öldürülmüş ve cesedi orduya ait patlayıcılarla imha edilmişti.

Olayla ilgili olarak Necip'in korumalarından 2'si tutuklanmıştı.Tutuklanan korumalardan Sirul, " Önemli insanlardan emir aldım" ifadelerini kullanmıştı. Yargılanma süresinde kefaletle serbest bırakılan Sirul Avustralya’ya kaçmıştı.

- Enver İbrahim

Malezya'da 2008'deki seçimlerden başarıyla çıkan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Enver İbrahim, Necip Rezak'ın başbakanlık döneminde fiili livatayla suçlanmış ve 2015’te 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimden birinci çıkan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, başbakanlık görevine başladıktan sonra, 2015'te hapse atılan İbrahim'in serbest bırakılması için yasal süreç başlatmıştı. İbrahim, 16 Mayıs’ta kraliyet affıyla serbest bırakılmıştı.

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