Malezyalı siyasetçi Enver İbrahim'den Avustralya'ya eleştiri

Malezya'da eski muhalefet lideri Enver İbrahim, Avustralya'nın eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı suçlarda karmaşık politikalar izlediğini söyledi.

Free Malaysia Today'de yer alan habere göre, Mahathir Muhammed'in başbakanlığı devretmesi beklenen Enver, 2005'te Necip'in çevirmenliğini yapan 28 yaşındaki Moğolistanlı Altantuya Shaariibuu'nun öldürülmesinde bir numaralı şüpheli olan Necip'in koruması Sirul Azhar Umar'ın hala Avustralya'da tutulduğunu ve Malezya'ya iade edilmediğini anımsattı.

Eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı suçlarda karmaşık politikalar izleyen Avustralya'nın bu durumu düzeltmek için elinden geleni yapması gerektiğini söyleyen Enver, bunun Sirul'un Malezya'ya iade edilmesi olabileceğini vurguladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop da Enver'in açıklamalarına karşılık "Necip Rezak'ın döneminde Malezya ile ikili ilişkilerimizin pozitif olması iki ülkenin menfaatleri doğrultusunda kararlar almamıza yardımcı oldu. Aynı durumun yeni dönemde de sürmesini temenni ediyoruz. Başka ülkelerin siyasi işlerine karışmadığımız gibi onların da bizim siyasi işlerimize karışmamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.