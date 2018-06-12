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Malezyalılar dış borç için 14 milyon dolar topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 11:17 | Son Güncelleme

Malezyalılar dış borç için 14 milyon dolar topladı

Malezya hükümetinin ülkenin dış borçlarının ödenmesi için halkın desteğini öngören "Ümit Fonu"nu faaliyete geçirmesiyle 2 haftada toplanan miktar 14 milyon dolara ulaştı.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada Ümit Fonu ile halktan 2 haftada 14 milyon dolar toplandığı belirtildi.

Malezya halkı, bir hafta önce faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.

Malezya'nın eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu bulunuyor.

Ülke masraflarının azaltılması için alınan önlemler kapsamında bakanların maaşları yüzde 10 düşürülmüştü.

"Ümit Fonu"nu faaliyete geçiren Başbakan Mahathir Muhammed, 9 Mayıs'ta genel seçimleri kazanarak göreve geldiğinde ülkeyi yeniden inşa etme çağrısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed

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