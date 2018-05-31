Malezyalılar ülke borçları için bir günde 1,76 milyon dolar topladı

Malezya'da halk, ülke borçlarına yardım için bir günde 1,76 milyon ABD doları toplamayı başardı.
Straits Times gazetesinde yer alan habere göre, Malezya hükümetinin, ülke borçlarını ödemeye yönelik halkın desteğini öngören "Ümit Fonu"nu faaliyete geçirmesiyle 24 saatte 1,76 milyon ABD doları para toplandı.
Ekonomi Bakanı Lim Guan Eng, Malezya halkının bir günde yaptığı maddi yardımın büyük bir başarı olduğunu belirterek "Malezya halkı vatanseverliğini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizi yeniden inşa etmek için kendi paralarından devlete yardımda bulundular." ifadelerini kullandı.
Malezya'nın, eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu bulunuyor.
"Ümit Fonu"nu faaliyete geçiren Başbakan Mahathir Muhammed, 9 Mayıs'ta genel seçimleri kazanarak göreve geldiğinde ülkeyi yeniden inşa etme çağrısında bulunmuştu.
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