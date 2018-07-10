Malezyalılar ülke borcu için 36 milyon dolar topladı

Malezya halkı, ülkenin dış borçlarının ödenmesine katkı sağlamak için hükümetin kurduğu "Ümit Fonu"na 36 milyon dolar bağışta bulundu.
Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ümit Fonu ile 40 günde halktan toplanan miktarın 36 milyon ABD dolarına ulaştığı belirtildi.
Malezya halkı, 30 Mayıs'ta faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.
Malezya'nın, eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu bulunuyor.
Ülkede tasarruf tedbirleri kapsamında bakanların maaşları da yüzde 10 düşürülmüştü.
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