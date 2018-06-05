HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Malezyalılar ülkenin borcu için 9 milyon dolar topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 12:57 | Son Güncelleme

Malezya halkı, dış borcun ödenmesine katkı sağlamak için bir haftada 9 milyon dolar topladı

Malezya hükümetinin, ülke borçlarını ödemeye yönelik halkın desteğini öngören "Ümit Fonu"nu faaliyete geçirmesiyle toplanan para bir haftada 9 milyon dolara ulaştı.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Ümit Fonu ile ülke borçlarının ödenmesi için halktan 9 milyon dolar toplandığı belirtildi.

Malezya halkı, bir hafta önce faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.

Malezya'nın, eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu bulunuyor.

"Ümit Fonu"nu faaliyete geçiren Başbakan Mahathir Muhammed, 9 Mayıs'ta genel seçimleri kazanarak göreve geldiğinde ülkeyi yeniden inşa etme çağrısında bulunmuştu.

PARTNERBu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı! Bu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı!
Vali Kamçı'dan şehit ailesine ziyaretVali Kamçı'dan şehit ailesine ziyaret
Hayatın ilk nefesi ölümsüzleştiriyorHayatın ilk nefesi ölümsüzleştiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malezya Mahathir Muhammed

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

İzmir'deki vahşetin detayları ortaya çıktı!

İzmir'deki vahşetin detayları ortaya çıktı!

Çocuk parkında dehşet anları!

Çocuk parkında dehşet anları!

LGS Matematik testine büyük tepki! "LGS iptal" çağrısı trend oldu!

LGS Matematik testine büyük tepki! "LGS iptal" çağrısı trend oldu!

Salih Müslim'in kardeşi Mustafa Müslim, Erdoğan'ın verdiği iftara katıldı

Salih Müslim'in kardeşi Mustafa Müslim, Erdoğan'ın verdiği iftara katıldı

Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.