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Malezya'nın yeni başsavcısı göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 12:38 | Son Güncelleme

Başsavcı Tommy Thomas: - "Gerekli çalışmalarımı yaptıktan sonra 1MDB soruşturması ile ilgili adımlar atmaya başlayacağız"

Malezya'nın yeni başsavcısı Tommy Thomas, eski Başbakan Necip Rezak'ın da isminin geçtiği bir yatırım şirketiyle ilgili yolsuzluk soruşturmasına ilişkin gerekli çalışmaları yaptıktan sonra adım atacağını söyledi.

Malay Mail gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Kral Sultan Muhammed'in dün onay vermesiyle başsavcılık görevine gelen Thomas, bugün ofisinde basın mensuplarına, eski Başbakan Necip'in de adının geçtiği "1MalaysiaDevelopment Bhd" (1MDB) yolsuzluk soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

1MDB skandalına çalışması gerektiğini belirten Thomas, "Gerekli çalışmalarımı yaptıktan sonra soruşturma ile ilgili adımlar atmaya başlayacağız. Vergi veren insanların çalınan paralarını geri getirmek için çalışacağız. Soruşturmada hangi şirketlerin adı geçiyorsa onlarla irtibata geçeceğiz." dedi.

Thomas, soruşturmanın tamamen açık ve şeffaf olacağını söyleyerek, "Daha önce mahkemelerde suistimal yapıldığı iddiaları incelenecek. Araştırmalar sonunda suçlular varsa cezai işlem uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Thomas dün Kral Sultan Muhammed'in onay vermesiyle eski Başbakan Necip'in suçsuz olduğuna karar veren eski başsavcı Muhammed Apandi Ali'nin yerine göreve getirilmişti.

Thomas Malezya'nın bağımsızlığından bu yana ilk Hint asıllı başsavcısı olarak dikkati çekiyor.

Seçimleri 9 Mayıs'ta kazanan Başbakan Mahathir Muhammed, 15 Mayıs’ta Apandi'nin görevi bırakarak izne ayrılmasını istediklerini söylemişti.

1MDB yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili gerekli adımların atılacağını ve hatası olanlara karşı hukuki işlemlerin uygulanacağını ifade eden Mahathir, "Başsavcı Apandi’nin izne ayrılmasını istedik. Elimizde kendisiyle ilgili birçok rapor ve suç duyurusu var. Ancak her suç duyurusuyla birilerine yaptırım uygulayamayız. Bunların resmi olanlarını değerlendirip gerekeni yapacağız." diye konuşmuştu.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon dolarının Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

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Malezya 1MDB yolsuzluk soruşturması Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed

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