Malgaralı, İTSO yönetiminde görev alan ilk kadın üye oldu

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın (İTSO) geçen hafta yapılan seçimlerinde 128 yıllık oda tarihinde bir ilk gerçekleşerek, inşaat mühendisi Hatun Malgaralı odanın ilk kadın yönetim kurulu üyesi oldu.

İTSO’da Hatun Malgaralı, ilk kadın yönetim kurulu üyesi oldu. Yeni dönemde İnegöl’ün tüccar ve sanayicilerine en iyi hizmeti vermek için bir dizi proje hazırladıklarını vurgulayan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, önümüzdeki süreçte projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Dünyanın en gelişmiş medeniyetlerinin, kadınlarına en yüksek kıymeti veren ve onun gücüne inanan toplumlar olduğunu söyleyen Uğurdağ, kadının eli değmeden ekonomileri büyütmenin mümkün olmadığını ifade etti. Yavuz Uğurdağ, kadınların toplumsal yaşamdaki, ekonomideki güçlerini ve değerlerini herkesin iyi bilmesi gerektiğine de işaret ederek, kadınların siyasette, iş dünyasında, bürokraside, sanat dünyasında etkilerinin görüldüğü bir süreç yaşandığına vurgu yaptı. Uğurdağ, hayatın hemen her alanında erkekler kadar başarılı olan, kendini kanıtlayan çok sayıda kadın olduğunu belirterek, “Kadınların en üst düzey görevlerde yer alması bizleri de gururlandırıyor. Onlara fırsat verildiğinde, erkeklerden daha başarılı olacaklarını biliyoruz. Türkiye’nin ilk ticaret ve sanayi odalarından biri olan İTSO’da bir ilk daha imza atarak, yönetim kurulumuzda bir kadın üyemiz yer aldı. Bunun benim başkanlığım dönemine denk gelmesi, bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu” dedi.

Yeni oluşan yönetim kurulu içinde yer alarak İTSO tarihine geçen evli ve iki çocuk annesi İnşaat Mühendisi Hatun Malgaralı da, odanın yönetiminde görev aldığı için gurur duyduğunu dile getirdi. Kadınların iş dünyasında başarılı işler yaptıklarını vurgulayan Hatun Malgaralı, İTSO yönetim kurulu üyesi olarak İnegöl’e hizmet etmeyi önemli bir görev olarak gördüğünü söyledi. Odanın yönetimdeki ilk ve tek kadın üye olmasının tarihi bir ayrıntı olduğuna da vurgu yapan Malgaralı, “İTSO tarihine geçmek elbette benim için gurur verici bir olay. Keşke daha çok kadın üye bu görevde olsaydı. Umarım, ilerleyen dönemlerde bu görevlerde yer alan kadınların sayısı daha da artar ve kadınlarımız iş dünyasını dizayn etmede kendilerini gösterme fırsatı bulurlar. Ben bunu sağlamak için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.