Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri

Hıdır DAŞTAN -
Tekerleğin icadı, yapılmak istenen şey için verilen çabanın ya da pasif kalıp sırtını güneşe verip uyuma tercihlerinden hangisini seçmiş olduğumuz bakımından icadın doğruluğunun teyidi şeklindedir. Edison’un çalışma üretme ve son bir kez daha deneme tercihi olmasa ne yapardık bilemiyorum.
24 Haziran seçimlerine günler kaldı. Cumhurbaşkanı ve vekil adayları meydanlarda tanıtımlarını yapıp projelerini anlatmak ve seçilmek çabası içerisindeler. Seçimlere 10 siyasi partinin girme hakkı olmasına rağmen bunlardan iki tanesi diğer partilerin listesinden girince oluşan sayı sekize inmiştir. Ayrıca bu dönem milletvekili sayısı da beş yüz elliden altı yüze çıkarılmıştır. Toplamda yaklaşık 4.500 aday yarışacak ve seçilecek 600 vekil mecliste yasama görevlerini icra edecekler.
Bir Mali Müşavir olarak ilk aklıma gelen, 4.500 milletvekili adayından meslek hanesinde Muhasebeci veya Mali Müşavir yazan aday olduğu ve bunların listenin nerelerinde bulundukları oldu. Araştırmalarım bir tablo şeklinde olmadığı için kısmi zaman ayırarak ve epeyce bir zaman ayırarak çalışmamı sonlandırdım. Ne büyük tesadüftür ki yazının gecikmesi, 01.06.1989 tarihinde kabul edilip 13.06.1989 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan meslek yasamızın tarihine denk düştü.
4 bin 500 milletvekili adayından seçilecek olan 600 vekilden meslek unvanı Muhasebeci, Mali Müşavir ve Müşavir olan aday sayısı maalesef 164 kişi. Yani tüm adayların yaklaşık yüzde dördü meslektaşımız. Gümüşhane, Isparta, Malatya Mardin gibi 32 vilayetin toplam listelerinde meslektaşımız bulunmamaktadır.
Peki bu adayların yüzde kaçı seçilebilecek yerlerde derseniz yaptığım çalışma ve istatistikler 600 vekil arasında 10-15 kişiye işaret ediyor ki bu da yaklaşık meclisin %2 si meslektaşlarımızdan oluşacak manasına geliyor. Bu arada meslek tanımlarında iktisatçı, işletmeci gibi meslekler de vardı elbet ancak onlar Mali Müşavirlik eğitim ve sınav süreçlerinden geçmedikleri için onları bu hesaplamalara dahil etmedim.
Yazımın başında da dediğim gibi “İnsanlık varoluşundan bu güne kat ettiği yolu seçimleri ile tayin etmiştir.” Bu seçimler bizim seçimlerimiz olduğu gibi bizi seçenlerin tercihi olarak ta hayat bulmaktadır.
Adaylar arasında Avukatlar ön sıralarda bulunmakta. Ülkenin en önemli sorununun adalet olduğunu ve adaleti sağlamanın yolunun da iyi bir hukuk sistemi kurmak olduğu muhakkak, ancak onun kadar önemli olan bir diğer konunun da ekonomi olduğunu gözden kaçırmamalıyız. Önceliklerin sorunsuz ilişki içerisindeki vatandaşların ödedikleri vergilerle sağlıklı, adil ve iyi düzeyde yaşam kalitesi olması gerekliliği diye düşündüğüm için “muhasebeci”lerin de yeterli oran ve sayıda mecliste olmaları gerekliliğine inancım sonsuzdur.
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