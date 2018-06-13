Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri

Hıdır DAŞTAN -

Tekerleğin icadı, yapılmak istenen şey için verilen çabanın ya da pasif kalıp sırtını güneşe verip uyuma tercihlerinden hangisini seçmiş olduğumuz bakımından icadın doğruluğunun teyidi şeklindedir. Edison’un çalışma üretme ve son bir kez daha deneme tercihi olmasa ne yapardık bilemiyorum.

24 Haziran seçimlerine günler kaldı. Cumhurbaşkanı ve vekil adayları meydanlarda tanıtımlarını yapıp projelerini anlatmak ve seçilmek çabası içerisindeler. Seçimlere 10 siyasi partinin girme hakkı olmasına rağmen bunlardan iki tanesi diğer partilerin listesinden girince oluşan sayı sekize inmiştir. Ayrıca bu dönem milletvekili sayısı da beş yüz elliden altı yüze çıkarılmıştır. Toplamda yaklaşık 4.500 aday yarışacak ve seçilecek 600 vekil mecliste yasama görevlerini icra edecekler.

Bir Mali Müşavir olarak ilk aklıma gelen, 4.500 milletvekili adayından meslek hanesinde Muhasebeci veya Mali Müşavir yazan aday olduğu ve bunların listenin nerelerinde bulundukları oldu. Araştırmalarım bir tablo şeklinde olmadığı için kısmi zaman ayırarak ve epeyce bir zaman ayırarak çalışmamı sonlandırdım. Ne büyük tesadüftür ki yazının gecikmesi, 01.06.1989 tarihinde kabul edilip 13.06.1989 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan meslek yasamızın tarihine denk düştü.