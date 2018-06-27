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Mali ordusu 12 sivilin ölümünden sorumlu tutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 14:01 | Son Güncelleme

Mali ordusu 12 sivilin ölümünden sorumlu tutuldu

Birleşmiş Milletler Mali Barış Misyonu (MINUSMA), geçen ay bir pazar yerinde 12 sivilin öldürülmesi olayından dolayı Mali ordusunu sorumlu tuttu.

MINUSMA’dan yapılan açıklamada, 19 Mayıs’ta Mali’nin Burkina Faso sınırındaki Boulikessi pazar yerinde 12 sivilin silahlı saldırıda ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi. Soruşturma sonucunda G5 Sahel Gücü’nde yer alan Mali ordusunun olayın sorumlusu olduğu bildirildi.

Açıklamada, “12 sivil G5 Sahel Gücü’nde yer alan Malili askerler tarafından 19 Mayıs’ta Boulikessi’de öldürüldü.” ifadesi kullanıldı.

BM Mali Özel Temsilcisi Mahamat Saleh Annadif, G5 Sahel Gücü’nün operasyonlarını uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde yürütmesini ve sivillerin korunmasını istedi.

MINUSMA, soruşturma raporunun Mali hükümetine de verildiğini duyurdu.

Boulikessi’de silahlı bir kişinin Mali askerlerine saldırmasından sonra ordunun olaya müdahalesinde 12 sivil hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Mali Savunma Bakanlığı, saldırıda bir asker ile "12 teröristin" öldüğü açıklamasını yapmıştı.

Boulikessi'nin bulunduğu Mali’nin merkezindeki Mopti eyaletinde, son yıllarda ciddi güvenlik sorunları yaşanıyor. Bölgede isyancılar ve El Kaide bağlantılı olduğu belirtilen silahlı gruplar tarafından ordunun hedef alınmasının yanı sıra kabileler arası şiddet olayları da görülüyor.

G5 Sahel Ortak Gücü, Temmuz 2017'de bölgede faaliyet gösteren terör gruplarıyla mücadele amacıyla Fransa ve uluslararası güçlerin desteğiyle oluşturulmuştu.

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Boulikessi Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Mali ordusu sivil ölümü soruşturma

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