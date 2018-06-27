Mali ordusu 12 sivilin ölümünden sorumlu tutuldu

Birleşmiş Milletler Mali Barış Misyonu (MINUSMA), geçen ay bir pazar yerinde 12 sivilin öldürülmesi olayından dolayı Mali ordusunu sorumlu tuttu.

MINUSMA’dan yapılan açıklamada, 19 Mayıs’ta Mali’nin Burkina Faso sınırındaki Boulikessi pazar yerinde 12 sivilin silahlı saldırıda ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi. Soruşturma sonucunda G5 Sahel Gücü’nde yer alan Mali ordusunun olayın sorumlusu olduğu bildirildi.

Açıklamada, “12 sivil G5 Sahel Gücü’nde yer alan Malili askerler tarafından 19 Mayıs’ta Boulikessi’de öldürüldü.” ifadesi kullanıldı.

BM Mali Özel Temsilcisi Mahamat Saleh Annadif, G5 Sahel Gücü’nün operasyonlarını uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde yürütmesini ve sivillerin korunmasını istedi.

MINUSMA, soruşturma raporunun Mali hükümetine de verildiğini duyurdu.

Boulikessi’de silahlı bir kişinin Mali askerlerine saldırmasından sonra ordunun olaya müdahalesinde 12 sivil hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Mali Savunma Bakanlığı, saldırıda bir asker ile "12 teröristin" öldüğü açıklamasını yapmıştı.