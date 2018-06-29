“Mali savaşta olan bir ülke değil”

ANKARA (AA) - Batı Afrika ülkesi Mali'nin Başbakanı Soumeylou Boubey Maiga, ülkesinin savaşta olmadığını, kabileler arası çatışmaları terör gruplarının körüklediğini söyledi.
Mali Başbakanı Maiga, Fransız kanalı TV5 Monde’a verdiği röportajda, toplumun farklı kesimlerinin yeniden birbirini kucaklaması için doğru bir teşhisin yapılması ve sorunun nereden geldiğinin bilinmesi gerektiğini belirtti.
"Mali’nin kuzeyinde yenilgiye uğrayan terör grupları, ülkenin merkezde yer alan Mopti bölgesini arka bahçe olarak kullanıyor" ifadesini kullanan Maiga, bu bölgede yaşanan kabile çatışmalarını körükleyen güçlerin DEAŞ ve El Kaide bağlantılı gruplar olduğunu savundu.
Hükümetin buna göz yummadığını vurgulayan Maiga, Mali ordusunun gerçekleştirdiği 60 önemli askeri operasyonla birçok silahlı grubun etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Maiga, daha önce devletin varlık göstermediği yerlerde karakol açarak güvenlik sağlandığını vurgulayarak, ayrıca bölgede halkı silahsızlandırma çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.
Birleşmiş Milletler Mali Barış Misyonunun (MINUSMA), Bouklisse’de 12 sivilin öldürülmesinden Mali askerlerini sorumlu tutmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Maiga, devletin herhangi bir etnik gruba karşı savaşmadığını ileri sürdü.
Maiga, “Biz hem teröre karşı hem de etnik gruplara karşı savaşamayız. 12 sivilin öldürüldüğü iddia edilen olayda bir Mali askeri öldürüldü. Bizim mücadele ettiğimiz gruplar üniformalı değil. Ortada asimetrik bir durum var.” sözlerine yer verdi.
Ülkenin içerisinde bulunduğu kriz ortamında seçimlerin sorunsuz geçeceğini dile getiren Maiga, “Mali savaş içerisinde olan bir ülke değil. Bazı güvenlik sorunları var, ancak insanların rahat oy kullanabilmesi için güvenlik önlemlerini artıracağız.” dedi.
Maiga, seçim hazırlıklarının tamamlandığını, seçmen pusulalarının planlandığı gibi 20 Haziran’da halka dağıtılmaya başlandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı seçimi için 29 Temmuz’da sandık başına gidecek ülkede Cumhurbaşkanı Ibrahim Ebubekir Keita, geçen mayıs ayında yeniden aday olacağını açıklamıştı.
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