Mali’de askeri noktalara saldırı

Mali’nin Mopti bölgesinde askeri noktalara yönelik saldırıda 3 askerin ve 13 saldırganın öldüğü bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin merkezindeki Mopti bölgesinde yer alan Boni kentinde silahlı kişiler askeri noktalara saldırdı.
Mali Savunma Bakanlığı, püskürtülen saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiğini, 3’ünün yaralandığını ve 13 saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.
Mali'nin merkezi ve kuzeyinde faaliyet gösteren silahlı gruplar, askeri noktalar ve Birleşmiş Milletler Mali Barış Misyonu (MINUSMA) karargahlarına sıklıkla saldırı düzenliyor.
Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tatilin ikinci gününde facia: 11 yaşında iki çocuk boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde
Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi
Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!
AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Eski CIA Uzmanı Henri Barkey'den 24 Haziran öncesi flaş çıkış: ABD Erdoğan’a bir hediye verdi... İkinci turda kazanır
Almanya'da cami çıkışı terör paniği: 5 Türk ağır yaralı
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Dünyanın en tehlikeli volkanları
Okuyucu Yorumları 0 yorum