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Mali'de BM misyonuna saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 20:23 | Son Güncelleme

Aguelhok bölgesinde, BM bünyesinde görev yapan Çadlı askerlerin kampına yönelik saldırıda 2 asker öldü, 10 asker yaralandı

Afrika ülkesi Mali'de, teröristlerce düzenlenen havan saldırısında Çadlı iki askerin hayatını kaybettiği, 10 askerin de yaralandığı bildirildi.

Ülkede görev yapan BM İstikrar Misyonunun (MINUSMA) yazılı açıklamasında, ülkenin Sahra (Gao) kısmındaki Aguelhok bölgesinde, BM bünyesinde görev yapan Çadlı askerlerin kampına havan saldırısı yaptığı belirtildi.

Kapın isyancıların yoğun olduğu alanda yer aldığı kaydedilen açıklamada, havan atışının askerlerin bulunduğu alana isabet etmesi sonucu Çad asıllı 2 mavi bereli askerin öldüğü, 10 askerin de yaralandığı ifade edildi.

BM güvenlik kaynakları, saldırının Iyad Ag Ghali liderliğindeki Ensaruddin örgütü tarafından yapıldığı bilgisini paylaştı.

Mali'de, ayrılıkçı Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketinin (MNLA) kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerini 2012'de ele geçirmesi ve ardından başkent Bamako'daki geçici hükümetin yardım talep etmesi üzerine Fransa, 2013 yılında bölgeye askeri müdahalede bulunmuştu. Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla Cezayir'de 2015'te barış anlaşması imzalanmış ancak 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı ve ayrılıkçı gruplar, ülkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.

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BM Çadlı asker havan saldırısı Mali MINUSMA öldü

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