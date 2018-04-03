Mali’de çatışma

Batı Afrika ülkesi Mali’de ordu, milis güçler ve Fransız kuvvetleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda 21 ayrılıkçının öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, pazar günü Gao bölgesindeki Bani Bango kentinde Mali ordusu, ordu destekli MSA-GATIA koalisyonu milisleri ve Fransız kuvvetleri ile ayrılıkçılar arasında çatışmalar çıktı.

21 ayrılıkçının öldürüldüğü çatışmalarda 1 asker ve 3 milis yaşamını yitirdi.