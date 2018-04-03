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Mali’de çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:06 | Son Güncelleme

Ordu, milis güçler ve Fransız kuvvetleri ile ayrılıkçılar arasında 3 gündür süren çatışmada 21 ayrılıkçı öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Mali’de ordu, milis güçler ve Fransız kuvvetleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda 21 ayrılıkçının öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, pazar günü Gao bölgesindeki Bani Bango kentinde Mali ordusu, ordu destekli MSA-GATIA koalisyonu milisleri ve Fransız kuvvetleri ile ayrılıkçılar arasında çatışmalar çıktı.

21 ayrılıkçının öldürüldüğü çatışmalarda 1 asker ve 3 milis yaşamını yitirdi.

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çatışma Mali

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