Mali'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Batı Afrika ülkesi Mali'de 28 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda adayların hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması üzerine seçimler ikinci tura kaldı.
Mali Bölgesel Yönetim Bakanı Mohamed Ag Erlaf tarafından devlet televizyonunda açıklanan resmi sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı İbrahim Bubacar Keita yüzde 41,42; en yakın rakibi ve ana muhalefet lideri Soumaila Cisse ise yüzde 17,8 oy aldı.
Seçime katılım ise yüzde 43,06 oldu.
Buna göre, 12 Ağustos'taki ikinci turda seçim yarışı, ilk turda en çok oyu alan iki aday Keita ve Cisse arasında geçecek.
- Bazı radyoların yayını durduruldu
Öte yandan, Mali'de güvenlik durumunun kritik seviyelere ulaşması ve etnik çatışmaların giderek artması endişelere yol açıyor.
Bazı radyolardan seçim sonuçlarının manipüle edildiğine dair yapılan yayınlardan sonra söz konusu radyoların yayınları ikinci bir emre kadar durduruldu.
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