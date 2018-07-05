Mali’de cumhurbaşkanlığı için 24 kişi yarışacak

Batı Afrika ülkesi Mali’de 29 Temmuz'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde 24 kişinin yarışacağı bildirildi.
Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan başvurulardan 24’ünü kabul etti.
Medyadaki haberlere göre, seçimde yarışacak adaylar arasında Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Bubacar Keita, ana muhalefet lideri Soumaila Cisse, eski Başbakan ve eski NASA görevlisi Cheick Modibo Diarra ve eski hükümetten birkaç bakan yer alıyor.
Sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve insan hakları aktivisti Djenebou Ndiaye Kante de seçimde tek kadın aday oldu.
Anayasa Mahkemesi, 30 Haziran'da dosyalarında eksiklik olduğu gerekçesiyle 7 kişinin başvurusunu reddetmiş ve 17 ismin olduğu bir liste yayınlamıştı. Söz konusu 8 kişinin dosyalarındaki eksiklerini gidermelerinin ardından adaylıkları kabul edildi.
Bu arada yapılan anketler, seçimin ikinci tura kalacağına ve ikinci turdan da koalisyon çıkabileceğine işaret ediyor.
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