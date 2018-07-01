Mali'de Fransız askerlerine bombalı saldırı: 2 ölü

Mali'de bomba yüklü araçlı saldırıda 2 Fransız askeri hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Mali'nin Gao kentinde, devriye gezen Mali ve Fransız askerlerinin geçişi sırasında bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Saldırıda 2 Fransız askerinin öldüğü, çok sayıda askerin de yaralandığı bildirildi.

Saldırı sonrası bölgede çatışmaların yaşandığı bilgisi verildi.

