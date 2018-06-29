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Mali'de G5 Sahel Gücü merkez karargahına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 19:12 | Son Güncelleme

Saldırıda en az 6 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Mali'de G5 Sahel Gücü'nün merkez karargahına düzenlenen saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Yerel basınında yer alan haberlere göre, Sevare kentinde cuma namazından sonra kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce G5 Sahel Gücü'nün merkez karargahına saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü.

Olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Mali'nin orta kesimi ve kuzeyinde faaliyet gösteren silahlı gruplar, son haftalarda askeri noktalar ve Birleşmiş Milletler Mali İstikrar Misyonu (MINUSMA) karargahlarına saldırılarını yoğunlaştırdı.

G5 Sahel Gücü, Fransa'nın öncülüğünde Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele amacıyla 2014 şubatında kurulmuştu.

Terör gruplarının yanı sıra uyuşturucu, silah ve göçmen ticaretine karşı 5 bin kişilik bir orduyla mücadele eden G5 Sahel misyonuna uluslararası camia da destek veriyor.

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Afrika g5 Sahel Mali saldırı Sevare terör saldırısı

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