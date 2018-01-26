Mali'de mayın patlamasında ölü sayısı 26'ya yükseldi

Mali'nin merkezindeki Boni şehri yakınında sivilleri taşıyan bir aracın yola döşeli mayının üstünden geçişi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Boni kentinde her hafta düzenlenen fuara katılmak üzere yola çıkan Burkina Fasolu ve Malili bir grup tüccarın bulunduğu aracın mayının üstünden geçtiği sırada yaşanan patlamada 4 çocuk ve anneleri dahil araçtaki 26 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ölenler arasında üç kişinin Burkina Fasolu, diğerlerinin ise Mali vatandaşları olduğu belirtildi. Ayrıca, aynı aileden 7 kişinin de ölenler arasında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

- Art arda iki saldırı daha gerçekleştirildi

Ülkenin merkezinde yer alan Youwarou bölgesinde de 5 kişilik silahlı bir grubun güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık vermesi sonucu iki askerin hayatını kaybettiği, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bir başka terörist saldırının da yine merkez bölgelerinden Ngomakoura'da yapıldığı ancak herhangi bir can kaybının olmadığı açıklandı.