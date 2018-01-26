HABER

Mali'de mayın patlamasında ölü sayısı 26'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 05:45 | Son Güncelleme 44 dakika önce

- Sivilleri taşıyan aracın yola döşeli mayının üstünden geçmesiyle meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı - Ülkenin merkez bölgelerinden Youwarou'da teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda iki asker yaşamını yitirdi, 5 terörist öldürüldü

Mali'nin merkezindeki Boni şehri yakınında sivilleri taşıyan bir aracın yola döşeli mayının üstünden geçişi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Boni kentinde her hafta düzenlenen fuara katılmak üzere yola çıkan Burkina Fasolu ve Malili bir grup tüccarın bulunduğu aracın mayının üstünden geçtiği sırada yaşanan patlamada 4 çocuk ve anneleri dahil araçtaki 26 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ölenler arasında üç kişinin Burkina Fasolu, diğerlerinin ise Mali vatandaşları olduğu belirtildi. Ayrıca, aynı aileden 7 kişinin de ölenler arasında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

- Art arda iki saldırı daha gerçekleştirildi

Ülkenin merkezinde yer alan Youwarou bölgesinde de 5 kişilik silahlı bir grubun güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık vermesi sonucu iki askerin hayatını kaybettiği, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bir başka terörist saldırının da yine merkez bölgelerinden Ngomakoura'da yapıldığı ancak herhangi bir can kaybının olmadığı açıklandı.

Mali'de, ayrılıkçı Azavad Hareketleri Koordinasyonuna (CMA) bağlı Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketinin (MNLA) kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerini 2012'de ele geçirmesi ve ardından başkent Bamako'daki geçici hükümetin yardım talep etmesi üzerine Fransa, 2013 yılında bölgeye askeri müdahalede bulunmuştu.

Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla Cezayir'de 2015'te barış anlaşması imzalanmıştı ancak 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı ve ayrılıkçı gruplar, ülkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

İlginizi Çekebilir

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yeni üniformalar geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yeni üniformalar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Sarıyer'deki yol çökmesi

Sarıyer'deki yol çökmesi

Bu uygulamalar artık yasak

Bu uygulamalar artık yasak

Afrin şehidinin annesinden duygulandıran sözler

Afrin şehidinin annesinden duygulandıran sözler

Çember daralıyor! Kirli pazarlık iddiası

Çember daralıyor! Kirli pazarlık iddiası

Polise ateş açtılar, ortalık savaş alanına döndü!

Polise ateş açtılar, ortalık savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.