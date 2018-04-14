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Mali'deki BM üssüne roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 23:14 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyindeki Timbuktu'da yer alan BM üssüne roketli saldırı düzenlendi

Afrika ülkesi Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu'daki BM İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) roketli saldırı düzenlendi.

Yerel basında çıkan haberlerde, bugün öğleden sonra bölgedeki havalimanının yakınındaki MINUSMA üssüne onlarca roket fırlatıldığı kaydedildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin olup olmadığının bilinmediği, çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi. Saldırının şiddetinin çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildiği ve üsten dumanların yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

BM, siyasi sürece destek vermek ve güvenliği sağlamak amacıyla 2013'te ülkede "MINUSMA" adlı istikrar misyonunu görevlendirmeye karar vermişti. Ülkede istikrarı sağlamaya çalışan MINUSMA, yaklaşık 13 bini asker 15 bine yakın personelle görev yapıyor.

Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla hükümet ile ülkenin kuzeyinde özerklik isteyen silahlı gruplar arasında Cezayir ve Çad'da 2015 yılında barış anlaşmaları imzalanmıştı. Buna karşın 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı gruplar, ülkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.

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BM Mali MINUSMA roket saldırısı Timbuktu Üs

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