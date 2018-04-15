Mali'deki BM üssüne saldırı

Afrika ülkesi Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu'daki BM İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) düzenlenen roketli saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 10 asker yaralandı.
Yerel basında çıkan haberlerde, bugün öğleden sonra bölgedeki havalimanının yakınındaki MINUSMA üssüne onlarca roket fırlatıldığı kaydedildi.
Saldırıda BM misyonunda görevli 1 askerin yaşamını yitirdiği 10 askerin yaralandığı ifade edildi. Saldırının şiddetinin çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildiği ve üsten dumanların yükseldiği bilgisi paylaşıldı.
MINUSMA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, roketli saldırının yanı sıra bombalı bir araçla da intihar saldırısı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Durumun kontrol altına alındığı aktarıldı. Söz konusu üsse yönelik ilk defa bu denli büyük bir saldırının yapıldığı ifade edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
BM, siyasi sürece destek vermek ve güvenliği sağlamak amacıyla 2013'te ülkede "MINUSMA" adlı istikrar misyonunu görevlendirmeye karar vermişti. Ülkede istikrarı sağlamaya çalışan MINUSMA, yaklaşık 13 bini asker 15 bine yakın personelle görev yapıyor.
Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla hükümet ile ülkenin kuzeyinde özerklik isteyen silahlı gruplar arasında Cezayir ve Çad'da 2015 yılında barış anlaşmaları imzalanmıştı. Buna karşın 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı gruplar, ülkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.
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