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Mali'deki güvenlik krizi binlerce kişiyi yerinden etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 22:29 | Son Güncelleme

Mali'deki güvenlik krizi binlerce kişiyi yerinden etti

Afrika ülkesi Mali'deki güvenlik krizinin binlerce insanı yerinden ettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin merkezindeki Mopti eyaletine bağlı Sangha ilçesinde silahlı gruplar, bir aydan bu yana saldırılar düzenliyor.

Pazartesi günü eyalete bağlı Bankass bölgesi belediye başkanının aracına düzenlenen saldırı, halk arasındaki paniği artırdı. Belediye başkanının aracını ateşe veren saldırganlar, yüklü miktardaki parayı da gasbetti.

Sangha ilçesi belediye başkanı Aly Dolo, motosikletlerle gezen silahlı grupların düzenlediği saldırılar nedeniyle 8 köyün tamamen boşaltıldığını belirtti.

Dolo, saldırılar sebebiyle son bir ayda 2 bin 200 kişinin evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere sığındığını aktardı.

Mopti eyaletine bağlı 61 köyden oluşan Sangha ilçesinde yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor.

İlçede görevli güvenlik gücü bulunmuyor.

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Güvenlik krizi Mali yerinden etti

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