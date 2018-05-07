Malili müzisyenlerden barış için sanatsal girişim

Mali'de toplumsal barışa yönelik sanatsal girişimler Ulusal Barış Bakanlığı tarafından yürütülüyor. 2014'te resmi olarak açıklanan "Ulusal Barış ve İş Birliği" projesi hem resmi kanallar tarafından hem de bireysel girişimlerle ülkeye huzur getirmeyi amaçlıyor.

Tarhanin de hazırladıkları düetle gençler ve kadınların da barış sürecine katılmalarını hedeflediklerini dile getirerek, müzikle Mali sınırlarını aşarak dünya barışına katkı sunmak istediklerini kaydetti.

Diabete, yerel basına verdiği demeçte, sanatın ve kültürün toplumsal barıştaki misyonuna değinerek, "Müzikle insanların bir arada yaşayabileceğini göstermek istiyoruz. Hepimiz aynıyız ve Mali'nin bölünmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.

"Kalpleri barıştıralım" temasıyla hazırlanan ve "Şarkılar söyleyen bir Mali için" adıyla tanıtılan girişimde düet yapan iki müzisyen, ülkedeki çatışmaların son bulması talepleriyle kültür ve sanatın barıştırıcı rolünü öne çıkarmak istediklerini söyledi.

Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin tanınmış müzisyenlerinden Kader Tarhanin ve Sidiki Diabete, ülkelerindeki çatışmaların son bulması ve barışın gelmesi amacıyla sanatsal bir girişim başlattı.

Bu kapsamda başta Toumani Diabate olmak üzere dünyaca ünlü Malili müzisyenler dünya çapında barış temalı birçok konser düzenledi.

Ülkedeki barış sürecine Afrika'nın diğer bölgelerinden de sanatçılar destek oluyor. Fildişi Sahili'nden Tiken Jah Fakoly ve Mali'den Babbekou Kouyate ile Fatoumata Diawara'nın da aralarında bulunduğu müzisyenler 2013'te ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında konserler vermişti.

- Mali'de şiddet olayları

Mali'de, eski Devlet Başkanı Amadu Tumani Ture, 22 Mart 2012'de devlet başkanı seçimine bir ay kala darbeyle yönetimden uzaklaştırılmıştı.

Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketi (MNLA) ayrılıkçılarının, kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerini ele geçirmesi ve ardından Bamako'daki geçici hükümetin yardım talep etmesi üzerine Fransa, bölgeye askeri müdahalede bulunmuştu.

Çatışmalar özellikle ülkenin kuzey bölgesinde devam ediyor.

