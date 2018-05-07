Malili müzisyenlerden barış için sanatsal girişim

Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin tanınmış müzisyenlerinden Kader Tarhanin ve Sidiki Diabete, ülkelerindeki çatışmaların son bulması ve barışın gelmesi amacıyla sanatsal bir girişim başlattı.
"Kalpleri barıştıralım" temasıyla hazırlanan ve "Şarkılar söyleyen bir Mali için" adıyla tanıtılan girişimde düet yapan iki müzisyen, ülkedeki çatışmaların son bulması talepleriyle kültür ve sanatın barıştırıcı rolünü öne çıkarmak istediklerini söyledi.
Diabete, yerel basına verdiği demeçte, sanatın ve kültürün toplumsal barıştaki misyonuna değinerek, "Müzikle insanların bir arada yaşayabileceğini göstermek istiyoruz. Hepimiz aynıyız ve Mali'nin bölünmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.
Tarhanin de hazırladıkları düetle gençler ve kadınların da barış sürecine katılmalarını hedeflediklerini dile getirerek, müzikle Mali sınırlarını aşarak dünya barışına katkı sunmak istediklerini kaydetti.
- Mali'de ulusal barış sürecinde müziğin yeri
Mali'de toplumsal barışa yönelik sanatsal girişimler Ulusal Barış Bakanlığı tarafından yürütülüyor. 2014'te resmi olarak açıklanan "Ulusal Barış ve İş Birliği" projesi hem resmi kanallar tarafından hem de bireysel girişimlerle ülkeye huzur getirmeyi amaçlıyor.
Bu kapsamda başta Toumani Diabate olmak üzere dünyaca ünlü Malili müzisyenler dünya çapında barış temalı birçok konser düzenledi.
Ülkedeki barış sürecine Afrika'nın diğer bölgelerinden de sanatçılar destek oluyor. Fildişi Sahili'nden Tiken Jah Fakoly ve Mali'den Babbekou Kouyate ile Fatoumata Diawara'nın da aralarında bulunduğu müzisyenler 2013'te ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında konserler vermişti.
- Mali'de şiddet olayları
Mali'de, eski Devlet Başkanı Amadu Tumani Ture, 22 Mart 2012'de devlet başkanı seçimine bir ay kala darbeyle yönetimden uzaklaştırılmıştı.
Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketi (MNLA) ayrılıkçılarının, kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerini ele geçirmesi ve ardından Bamako'daki geçici hükümetin yardım talep etmesi üzerine Fransa, bölgeye askeri müdahalede bulunmuştu.
Çatışmalar özellikle ülkenin kuzey bölgesinde devam ediyor.
Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!
CNN Türk'te Hakan Çelik görevden alındı, yerine gelen isim belli oldu
Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi
Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest
Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum