HABER

Maliye Bakanı Ağbal, Bayburt'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 17:29 | Son Güncelleme

Bakan Ağbal, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valiliği ile Bayburt Belediyesini ziyaret etti.

Şehir merkezindeki bir otelde, merkeze bağlı mahallelerin muhtarları ile görüşen Ağbal, daha sonra Bayburt Valiliğine ziyarette bulundu.

Ağbal, Vali Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililerden İl Özel İdarenin yatırımlarına ilişkin brifing aldı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i de makamında ziyaret eden Ağbal'a, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi sunuldu.

Ağbal, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare'nin Gençosman Mahallesi'ndeki tesislerine gelerek futbolcularla bir süre görüştü.

Futbolculara başarı dileyen Ağbal, Bayburt Grup Özel İdare'nin mücadele ettiği grupta play-off aşamasına gelmesinin Bayburt adına sevindirici olduğunu söyledi.

Ağbal, takımın bu maçlarda başarı elde etmesinin kent için ciddi moral ve motivasyon kaynağı olacağını belirterek, "Bunu yapacak gücü ve cesareti yüzünüzde görüyorum." dedi.

Futbolcu ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektiren Ağbal, daha sonra Gençosman, Veli Şaban ve Karasakal mahallelerinde esnafı ziyaret etti.

Bakan Ağbal'a, ziyaretleri sırasında Vali Pehlivan, Belediye Başkanı Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ve AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak eşlik etti.

Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe!Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe!
CHP'nin adayı için o güne işaret edildiCHP'nin adayı için o güne işaret edildi
İstanbul boşaldı! Cuma akşamı şaşırtan görüntüİstanbul boşaldı! Cuma akşamı şaşırtan görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayburt maliye bakanı naci ağbal Valilik ve bedediye ziyareti

En Çok Okunan Haberler

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit

Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.