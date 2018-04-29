Maliye Bakanı Ağbal, Bayburt'ta

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valiliği ile Bayburt Belediyesini ziyaret etti.

Şehir merkezindeki bir otelde, merkeze bağlı mahallelerin muhtarları ile görüşen Ağbal, daha sonra Bayburt Valiliğine ziyarette bulundu.

Ağbal, Vali Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililerden İl Özel İdarenin yatırımlarına ilişkin brifing aldı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i de makamında ziyaret eden Ağbal'a, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi sunuldu.

Ağbal, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare'nin Gençosman Mahallesi'ndeki tesislerine gelerek futbolcularla bir süre görüştü.

Futbolculara başarı dileyen Ağbal, Bayburt Grup Özel İdare'nin mücadele ettiği grupta play-off aşamasına gelmesinin Bayburt adına sevindirici olduğunu söyledi.

Ağbal, takımın bu maçlarda başarı elde etmesinin kent için ciddi moral ve motivasyon kaynağı olacağını belirterek, "Bunu yapacak gücü ve cesareti yüzünüzde görüyorum." dedi.

Futbolcu ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektiren Ağbal, daha sonra Gençosman, Veli Şaban ve Karasakal mahallelerinde esnafı ziyaret etti.

Bakan Ağbal'a, ziyaretleri sırasında Vali Pehlivan, Belediye Başkanı Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ve AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak eşlik etti.

