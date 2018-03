Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomideki canlanmanın devam ettiğini ifade ederek, “Çarklar dönüyor, ihracat artmaya devam ediyor, güçlü bir iç tüketim var, üretim tarafı güçlü. Gerçekten Türkiye, ekonomisi içindeki o potansiyeli bir defa daha herkese gösterdi” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Malatya’da “Gelir İdaresi Başkanlığı 2017 Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve 2018 Yılı Hedeflerinin Belirlenmesi Toplantısı”na katıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Ağbal, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin güçlü olmasına dikkat çekerek, yaptıkları birçok düzenlemede fikirleri yüz yüze görüştükleri esnaflardan ve iş adamlarından aldıklarını söyledi. Ağbal, “Ben buradan daire müdürlerimize önerilerde bulunmak istiyorum. Vatandaşın derdiyle dertlenin, onların sıkıntılarıyla yüz yüze görüşüp onların fikirlerini dinleyin. Biz son dönemde yaptığımız birçok yasal düzenlemede fikirleri hep esnafımızdan ve iş adamlarımızdan aldık, güzel öneriler getiriyorlar ama önce oturup onların bir çayını içmek lazım, elini tutmak lazım, gözünün içerisine bakmak lazım, onların umut dünyasını yakalamak lazım. Herkesin eli kirlenecek, herkes emek verecek o zaman o topladığımız vergilerin değerini anlarız. Bunu yaparsak ondan sonra işlerimiz kolaylaşır. Bizim vatandaşımız kadirşinastır, özverilidir. O yüzden bu vergi meselelerine maddi olarak bakmayacağız, vatandaşa ihtiyaçlarımızı anlatacağız, onlar da bize yardımcı olacak” şeklinde konuştu.

Vergi vermenin her vatandaşın anayasal görevi olduğunu belirten Ağbal, vergileri adaletli bir şekilde toplamaya gayret gösterdiklerini aktararak, sadece iyi günde değil kötü günde de vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Ağbal, “Vergiler verilecek ki bu işler yapılsın ama vergiler adaletle toplanacak, ödeme gücüne uygun olarak toplanacak, gönüllülük esastır, vatandaşın gönüllü olarak vermesi konusunda idareye büyük görevler düşüyor. Onun için diyoruz ki, ‘Kanunlar basit olsun.’ Sadece iyi günde değil kötü günde de vatandaşın yanında olmamız lazım. Yani vatandaş iyi gününde beyannamesini vermiş, ödemesini yapmış, her türlü işini dört dörtlük yapmış ama Allah kimsenin başına vermesin işleri bir anda kötü gitmiş, müşteri çekleri dönmüş, ilk elinden tutması gereken devlettir. Dolayısıyla Maliye İdaresi olarak vatandaşımızı takip edeceğiz, bakacağız ödemede bir sıkıntı varsa hemen ödeme emrini göndermeyeceğiz, önce bir anlamaya çalışacağız gidip soracağız, bir sıkıntısı var mı yok mu diye. Artık o Maliye’nin ’sarı zarf’larının devri bitti artık vatandaşın anlayacağı bir dille iletişim kurmamız lazım. Her şey iyi giderken bir anda dibe vuran vatandaşımızın ayağa kalkması için birçok düzenleme yaptık, bu düzenlemelere devam edeceğiz, yeter ki vatandaşlarımız işlerini tekrar düzeltsin ve hem kendi ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunsun” ifadelerini kullandı.

Bakan Ağbal, vergisini ödemeyen vatandaşların aslında diğer vatandaşlara haksızlık yaptığını vurgulayarak, “Bunun yanında bu yaptığımız düzenlemelere rağmen vergisini ödemek istemeyenler aslında önce yandaki komşu esnafına haksızlık ediyor. Zaman zaman, ‘vergi devlet ve vatandaş arasında bir köprü’ diye düşündürdü aslında öyle değil, vergi vatandaşla vatandaş arasındaki bir köprüdür, iletişimdir. Kamu hizmetleri yapılacaksa bunun maliyetlerine toplum olarak müştereken katılacağız” dedi.

Kayıt dışı ekonomi ile daha fazla mücadele edeceklerini dile getiren Ağbal, “Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek sadece daha fazla vergi toplamak anlamına gelmiyor. Haksız rekabeti de önlemek lazım. Bir taraftan vergi vermeyen var, bir taraftan vergisini düzgün ödeyen var, ikisi rekabet etmeye çalışıyor. Bize en fazla yapılan şikayet haksız rekabetle ilgili. Yakın bir zamanda Vergi Usul Kanunu ile ilgili çalışmaları tamamlayacağız. Bu kanun önemli bir kanun, mükellefin vergi uyumuna ilişkin birçok durumu düzenliyor. Vergi ceza sınırı bu kanun içerisinde. Bu kanunu da hazırlarken merkezine vatandaşı koyacağız. Basitleştiren bir kanun olacak, vatandaşa güveni esas alan bir kanun olacak. Bu kanun yeni hali ile yatırımı, üretimi ve ihracatı da destekleyecek. İşletmelerin üzerindeki vergi yükünü aşağı çekecek, uyum maliyetlerini aşağıya çekecek” ifadelerine yer verdi.

2018 yılının ilk 2 ayı itibariyle vergi gelirleri tarafında gerçekleşmelerin çok iyi olduğunu kaydeden Ağbal, “Ekonomideki canlanma devam ediyor, çarklar dönüyor, ihracat artmaya devam ediyor, güçlü bir iç tüketim var, üretim tarafı güçlü. Gerçekten Türkiye ekonomisi içindeki o potansiyeli bir defa daha herkese gösterdi. Bu işler öyle matematiksel hesaplamalar ile olmuyor. Ekonominin gizli gücü tablolara sığmıyor, o tablolarla ifade bulmuyor ve bugün ekonomideki o canlanmanın 2018 yılı içerisinde süreceğini görüyoruz. Tabii ki hükümet olarak ekonomideki aktiviteleri takip ediyoruz. Bu canlanmanın yan etkileri var. Bu yan etkileri de uygun araçları kullanmak suretiyle ekonominin dinamizmine zarar vermeden doğru şekilde yönetmek lazım. Bu konuda da hükümet olarak kararlılığımız var. Bu konuda düzenleme yapıyoruz” diye konuştu.