Maliye Bakanı Naci Ağbal, bilgi işlem sistemindeki teknik aksaklıklar nedeniyle ek ders ücretlerinin gecikmeli olarak yapıldığı şeklindeki bilginin kendisine de ulaştığını belirterek, "Çok yoğun şekilde konunun üzerine gidildi ve çözüme kavuşturuldu." dedi.

Ağbal, AA muhabirine, öğretmenlere ek ders ücreti ödemelerinin yapılamadığı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakanlığın bilgi işlem sistemindeki bir değişiklik sırasında teknik aksaklıklar nedeniyle ek ders ücretlerinin gecikmeli olarak yapıldığı şeklindeki bilginin kendisine de ulaştığını bildiren Ağbal, "Burada özellikle Memur-Sen yöneticilerinin de sahada Bakanlıkla irtibata geçmesi üzerine, çok yoğun bir şekilde konunun üzerine gidildi. Ayın 10'u itibariyle öğretmenlerimizin ek ders ücreti ödemeleri yapıldı. Dolayısıyla konu ilk andan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Memur-Sen yetkilileri arasında yapılan çalışmalar neticesinde çözüme kavuşturuldu." diye konuştu.

Ağbal, öğretmenlere yapılan ek ders ücreti ödemelerinin gecikmesinin asla arzu edilen bir durum olmadığını vurgulayarak, "Kurumlar arası bilgilerin aktarımına ilişkin birtakım sorunlar ortaya çıkmış. Bunun üzerine gidildi ve konular çözüldü." ifadesini kullandı.