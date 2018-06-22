Maliye Bakanı Naci Ağbal, esnafı ziyaret etti

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta esnafı ziyaret etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Ağbal, 24 Haziran seçimlerinde destek istedi. Ağbal, daha sonra Emre ve Filiz Pekmezci'nin Tuzcuzade Mahallesi'ndeki düğün törenine katıldı.

Davul zurna eşliğinde bir süre halay çeken Ağbal, düğünün hem genç çift hem de aileleri için hayırlı olmasını diledi.

Ağbal, MHP İl Başkanı Bekir Kasap ve parti yöneticileriyle de Bayburt Kalesi'ndeki kafede bir araya geldi.

