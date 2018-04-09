Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Maliye Bakanlığı, Göç İdaresi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı ilanları yayınladı. Binlerce personelin istihdam edileceği ilanlara ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

MALİYE BAKANLIĞI BİN PERSONEL ALACAK

Resmi Gazete'nin 6 Nisan tarihli sayısında Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı için bin adet personel istihdam edileceği yayımlandı. Yapılacak olan alımların 9. dereceden gerçekleşeceği, ilanın detayları arasında yer alan bir diğer bilgi olarak göze çarpıyor. Vergi müfettişi olarak istihdam edilecek personelin alımına ilişkin henüz tarih netleşmedi. Maliye Bakanlığı vergi müfettişliği başvuru için öncelikli şartlardan biri KPSS'den 80 puan ve üzeri almış ve 35 yaşını doldurmamış olmak şeklinde özetlenebilir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 335 PERSONEL ALACAK

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre 335 personel istihdam edilecek. Göç İdaresi personel alımı başvuru bilgilerine ilişkin detaylar netleşti. Başvuru yapacak olan adaylar yarından itibaren başvurularını gerçekleştirebilirler. Yayımlanan ilana göre başvuru tarihleri 9-17 Nisan aralığı olarak belirlendi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan istihdam için belirlenen kadrolar şu şekilde: Büro personeli 79, kameraman 1, taşra teşkilatı için büro personeli 239, sosyal çalışmacı 16 olarak belirlenmiş olup toplamda 318 büro memuru, 1 kameraman ve 16 sosyal çalışmacı şeklinde listeleniyor.