Malkara’da kitap okuma etkinliği

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malkara şubesi üyeleri, okuma alışkanlığına dikkat çekmek amacıyla Hükümet Konağı önünde kitap okuma etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, TÜGVA Malkara Sorumlusu ve Malkara Halk Eğitim Merkezi İngilizce Öğretmeni Yasin Usta ve teşkilat üyeleri katıldı. TÜGVA Malkara Şube sorumlusu Yasin Usta, “Bizler ilk ayeti ’Oku’ emriyle başlayan bir ümmetin gençliği olarak okuma alışkanlığına dikkati çekmek buradayız. Kitapların hak ettiği değerin tekrar hatırlatılması için buradayız. Ergen, genç ve yetişkinlerin kitap okumak yerine oyun konsolu, cep telefonu, kafelerde boş boş oturmak gibi yararsız aynı zamanda zararlı etkinliklere yönelmesinin önlemesine yönelik örnek teşkil etmek için buradayız” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi’ne teşekkür

Usta "Kitap okuma alışkanlığı kazandıracak kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealinin herkes tarafından anlaşılmasını sağlamak ve hayata uygulamak amacıyla baştan sona okunmasına öncülük etmek için buradayız. Açık alanlarda hoş sohbet eşliğinde kitap okunabileceğini gözler önüne sermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu okuma etkinliğini bizlere müsaade eden kolluk kuvvetlerine ve Kur’an-ı Kerimi armağan eden Malkara Müftülüğüne ve Türkiye Gazetesi’ne teşekkür ederiz. Bu tür sosyal etkinliklerimiz devam edecek" dedi.