Malkara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Hayrabolu istikametinden Malkara'ya gelen Şevki Egi'nin (45) kullandığı 59 SE 130 plakalı otomobil, ilçe girişi Çöplük mevkisi Gürgen rampasında, Yılmaz Say (34) yönetimindeki "pat pat" diye tabir edilen plakasız nakliye aracına arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Aydın Dinçer (54) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar, Egi, Yılmaz Say ile oğlu Özgür Say (12) ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Şevki Egi, ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.