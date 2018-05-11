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Malkara'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 09:09 | Son Güncelleme

Malkara'da trafik kazası: 1 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Aydemir'in kullandığı ATV aracı, Şahin Mahallesi yakınlarında, yolun kaygan olması nedeniyle devrildi.

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altında kalan Aydemir'in öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aydemir'in cenazesi Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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1 ölü ATV (Arazi Taşıtı) devrildi ismail aydemir Malkara trafik kazası

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